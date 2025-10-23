Конец налоговым льготам: что ждет владельцев недвижимости

Госдума в первом чтении одобрила пакет налоговых поправок, которые серьезно ужесточают правила продажи недвижимости в России. Главные нововведения — отмена действующих льгот по НДФЛ при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками, а также введение правила «непрерывного владения».
Согласно поправкам, минимальный срок владения жильем для освобождения от налога (три или пять лет) теперь должен быть непрерывным. Любое переоформление права собственности, например, дарение квартиры супруге или ребенку, будет «обнулять» этот срок, и при последующей продаже придется платить налог.
Изменения коснулись и популярной льготы для семей с детьми, которая позволяет продать старое жилье и купить новое без налога. Ранее семья теряла это право, если владела долей более 50% в другой квартире большей площади. Теперь же сравниваться будут не только квадратные метры, но и кадастровая стоимость. Если другая недвижимость в собственности семьи окажется дороже продаваемой, льгота применяться не будет.
В то же время есть и послабления: при расчете этой льготы теперь учитываются не только несовершеннолетние дети, но и студенты-очники до 24 лет, а также дети-инвалиды любого возраста. Кроме того, если ребенок в семье родился уже после продажи старой квартиры, право на льготу сохранится при условии покупки нового жилья до 30 апреля следующего года.
