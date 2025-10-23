ЕС ввёл запрет на экспорт соли, земли и ряда сырьевых товаров в Россию

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввёл запрет на экспорт ряда основных минеральных товаров, таких как соль, цемент, сера, земля и камень, а также другие сырьевые материалы. Об этом сообщается в обновлённом приложении к регламенту Совета ЕС.