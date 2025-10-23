ЕС ввёл запрет на экспорт соли, земли и ряда сырьевых товаров в Россию

Новый пакет санкций нацелен на дальнейшее ограничение доступа России к важным минеральным и промышленным материалам. В список запрещенных товаров добавлены такие позиции, как штукатурные материалы, известь и цемент, а также руда, шлак и зола.
Европейский союз продолжает наращивать санкционное давление на Россию. В четверг, 23 октября, был утверждён 19-й пакет ограничительных мер, который включает более ста танкеров. Параллельно администрация США расширила санкционный список, включив в него крупные российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». Введённые ограничения спровоцировали повышение цен на нефть.
