В Литве подняли истребители НАТО из-за российских самолетов

Власти Литвы заявили о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны двумя российскими военными самолетами. Как сообщает издание Delfi со ссылкой на литовскую армию, инцидент якобы произошел в районе города Кибартай. В ответ на предполагаемое нарушение в воздух были подняты истребители миссии воздушной полиции НАТО.
По данным литовской стороны, 23 октября самолеты Су-30 и Ил-78, предположительно во время учений по дозаправке в воздухе, на 18 секунд вошли в воздушное пространство страны на глубину до 700 метров. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене прокомментировала ситуацию, заверив, что она находится под контролем. «Сегодня был зафиксирован инцидент, во время которого российские военные самолеты ненадолго залетели в воздушное пространство Литвы — пробыли в нем меньше 20 секунд. Хочу заверить: ситуация под контролем», — написала она.
На предполагаемое нарушение отреагировали дежурные силы альянса — в небо были подняты испанские истребители Eurofighter Typhoon, которые сейчас продолжают патрулирование в указанном районе. Глава правительства Литвы высоко оценила действия служб. «Наши службы действовали точно… Это еще один пример успешной и координированной работы наших служб», — отметила она.
Министерство обороны России пока не комментировало это заявление литовских властей.