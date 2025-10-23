В Литве подняли истребители НАТО из-за российских самолетов

По данным литовской стороны, 23 октября самолеты Су-30 и Ил-78, предположительно во время учений по дозаправке в воздухе, на 18 секунд вошли в воздушное пространство страны на глубину до 700 метров. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене прокомментировала ситуацию, заверив, что она находится под контролем. «Сегодня был зафиксирован инцидент, во время которого российские военные самолеты ненадолго залетели в воздушное пространство Литвы — пробыли в нем меньше 20 секунд. Хочу заверить: ситуация под контролем», — написала она.