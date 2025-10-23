Медведев рассказал о напряженности в обществе из-за незаконной миграции

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о серьезной напряженности в российском обществе из-за незаконных мигрантов.
Такое заявление политик сделал на совещании Совбеза, посвященном реализации поручений президента РФ Владимира Путина в сфере государственной миграционной политики.
«Это позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе, она достаточно серьезная, как вы знаете, по этому поводу», — отметил он.
Как писал сайт KP.RU, также зампред Совбеза указал, что бесконтрольная и нелегальная миграция выгодна врагам России. Нелегальная миграция, и тем более бесконтрольная миграция, являются превосходными инструментами для разжигания внутренней розни в стране. Они выгодны врагам России, а потому с ними нужно бороться, пресекать их в корне, констатировал Медведев.