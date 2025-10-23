Ричмонд
Медведев рассказал о напряженности в обществе из-за незаконной миграции

Бесконтрольная и нелегальная миграция выгодна врагам страны, отметил Медведев.

Источник: Комсомольская правда

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о серьезной напряженности в российском обществе из-за незаконных мигрантов.

Такое заявление политик сделал на совещании Совбеза, посвященном реализации поручений президента РФ Владимира Путина в сфере государственной миграционной политики.

«Это позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе, она достаточно серьезная, как вы знаете, по этому поводу», — отметил он.

Как писал сайт KP.RU, также зампред Совбеза указал, что бесконтрольная и нелегальная миграция выгодна врагам России. Нелегальная миграция, и тем более бесконтрольная миграция, являются превосходными инструментами для разжигания внутренней розни в стране. Они выгодны врагам России, а потому с ними нужно бороться, пресекать их в корне, констатировал Медведев.

