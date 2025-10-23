«Унитазы сейчас бы понадобились ЕС»: Владимир Путин остроумно пошутил про очередной запрет Европейского союза

Президент РФ Владимир Путин с юмором прокомментировал новый 19-й пакет санкций ЕС, затрагивающий поставки сантехники, отметив, что отказ западных стран от российских унитазов обернется для них ощутимыми последствиями. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Государственном Кремлевском дворце.
Ранее в рамках 19-го пакета санкций Европейский союз запретил экспорт в Россию различных видов сантехнической продукции, включая унитазы, биде, раковины и сопутствующие изделия. Данное ограничение закреплено официальном постановлении Совета ЕС.
«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они им в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ», — сказал российский президент.
Владимир Путин отметил, что подобные меры имеют политическую, а не экономическую природу, и рано или поздно те, кто их инициировал, осознают всю неразумность своей позиции.
Также Путин уточнил, что новые ограничения носят значительный характер и могут иметь определенные последствия, однако они не окажут существенного влияния на экономическое состояние России. Президент подчеркнул, что данные меры представляют собой попытку оказать давление на Москву, но экономика страны сохраняет устойчивость.
Напомним, Владимир Путин заявлял, что ни одно государство, которое претендует на независимость и стремится проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, не может действовать под внешним давлением. Российский лидер отметил, что РФ с полным правом может считать себя одной из уважающих себя стран, обладающей суверенитетом и возможностью принимать решения исходя из собственных интересов.
Также KP.RU писал, что Путин поставил под сомнение мотивы сотрудников администрации США, которые дают советы президенту Дональду Трампу по ограничению поставок российской нефти. По словам главы РФ, такие решения приведут к росту цен на нефть и нефтепродукты, в том числе на автозаправках, и Америка не станет исключением.