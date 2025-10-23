В Белом доме назвали дату и место встречи Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Утром в четверг по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с лидером КНР Си Цзиньпином», — отметила она.
По словам Левитт, переговорами с китайским лидером закончится азиатское турне главы Белого дома, включающее посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи, где американский президент примет участие в саммите АСЕАН.
Как писал сайт KP.RU, еще 10 октября республиканец заявил, что его запланированная на саммите АТЭС в конце октября встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, вероятно, «больше не имеет смысла». Он объяснил, что Китай «рассылает письма» странам по всему миру и заявляет о намерении ужесточить экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов. По мнению Трампа, такого рода послания со стороны Пекина «были особенно неуместными» на фоне перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.