В Белом доме назвали дату и место встречи Трампа и Си Цзиньпина

Как писал сайт KP.RU, еще 10 октября республиканец заявил, что его запланированная на саммите АТЭС в конце октября встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, вероятно, «больше не имеет смысла». Он объяснил, что Китай «рассылает письма» странам по всему миру и заявляет о намерении ужесточить экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов. По мнению Трампа, такого рода послания со стороны Пекина «были особенно неуместными» на фоне перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.