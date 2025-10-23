Ричмонд
После срыва с Путиным: Трамп срочно летит на переговоры с Си

Белый дом официально анонсировал встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Белый дом официально анонсировал встречу президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры на высшем уровне состоятся 30 октября в Южной Корее и станут кульминацией азиатского турне американского лидера.

«В четверг утром по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего отправится домой в Вашингтон», — заявила на брифинге представитель Белого дома Кэролин Ливитт.

Согласно уточненным данным, саммит пройдет в рамках большой поездки Трампа по странам Азии. Турне начнется 24 октября с визита в Малайзию, после чего президент США посетит Японию и Республику Корея.

Встреча с китайским лидером станет финальным и, как ожидается, ключевым событием этой поездки на фоне растущей геополитической напряженности.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отменил саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Путин, комментируя это решение, отметил, что речь скорее идет о переносе встречи.

