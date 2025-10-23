С экс-мэра Ростова взыскали более 160 млн рублей

Уголовное дело в отношении экс-чиновника возбудили в ноябре 2024 года. Кушнарева задержали сотрудники регионального УФСБ при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Общая сумма взятки, которую он планировал получить, достигала почти 100 миллионов рублей.