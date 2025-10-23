С экс-мэра Ростова взыскали более 160 млн рублей

С бывшего заместителя губернатора Ростовской области и бывшего мэра Ростова Виталия Кушнарева, также его супруги, взыскали более 160 миллионов рублей. Решение по гражданскому иску прокуратуры вынес Кировский районный суд Ростова-на-Дону, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Уголовное дело в отношении экс-чиновника возбудили в ноябре 2024 года. Кушнарева задержали сотрудники регионального УФСБ при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Общая сумма взятки, которую он планировал получить, достигала почти 100 миллионов рублей.
Помимо обвинения во взяточничестве, Кушнареву инкриминируют незаконный оборот оружия. После задержания бывший зампред правительства области был арестован.
Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на имущество семьи Кушнарева общей стоимостью свыше 276,5 миллиона рублей.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.