Белый дом: Встреча Путина и Трампа все еще возможна

Она отметила, что президент Дональд Трамп и его команда рассчитывают, что подобная встреча в будущем все же состоится. По мнению Вашингтона, диалог между лидерами мог бы стать важным шагом для развития отношений между странами.

При этом Ливитт подчеркнула, что администрация США хочет, чтобы встреча принесла ощутимые и позитивные результаты. Она пояснила, что Белый дом стремится к тому, чтобы подобное мероприятие стало «хорошим использованием времени президента», передает ТАСС.

23 октября Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой в столице Венгрии Будапеште. Он добавил, что они сделают это в будущем. Путин предположил, что, речь шла лишь о ее переносе.

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент анонсировал скорое ужесточение санкций страны против РФ. Новые ограничения затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Минфин Америки призвал «союзников присоединиться» и «соблюдать данные санкции».

