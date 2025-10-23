Белый дом: Встреча Путина и Трампа все еще возможна

В Белом доме заявили, что возможная новая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа по-прежнему рассматривается как актуальная. По словам пресс-секретаря администрации Кэролайн Ливитт, эта тема остается на повестке дня, и американская сторона заинтересована в ее реализации.
Она отметила, что президент Дональд Трамп и его команда рассчитывают, что подобная встреча в будущем все же состоится. По мнению Вашингтона, диалог между лидерами мог бы стать важным шагом для развития отношений между странами.
При этом Ливитт подчеркнула, что администрация США хочет, чтобы встреча принесла ощутимые и позитивные результаты. Она пояснила, что Белый дом стремится к тому, чтобы подобное мероприятие стало «хорошим использованием времени президента», передает ТАСС.
23 октября Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой в столице Венгрии Будапеште. Он добавил, что они сделают это в будущем. Путин предположил, что, речь шла лишь о ее переносе.