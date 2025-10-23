Более 500 тысяч федеральных служащих США останутся без зарплаты из-за шатдауна

Более 500 тысяч федеральных сотрудников США 24 октября не получат заработную плату из-за продолжающегося шатдауна правительства. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Мы уже 23 дня живём при шатдауне, устроенном демократами. Сенаторы-демократы 12 раз голосовали за то, чтобы оставить правительство закрытым. Невинные американцы страдают каждый день. Более 500 тысяч гражданских федеральных работников завтра не получат зарплату», — сказала она.
Левитт подчеркнула необходимость немедленно разблокировать финансирование, возобновить работу правительства и прекратить ежедневные трудности сотен тысяч граждан, которые зависят от своевременной выплаты заработной платы.
Ранее KP.RU сообщил, что текущий шатдаун в США, начавшийся 1 октября, стал вторым по длительности в истории страны и имеет все шансы побить рекорд. Президент Дональд Трамп установил новый антирекорд по суммарной продолжительности остановок работы федерального правительства за оба президентских срока.