Белый дом объяснил отказ от встречи с Путиным

Белый дом объяснил отмену саммита Дональда Трампа и Владимира Путина разочарованием американского президента в связи с отсутствием реальных шагов к миру со стороны России. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, Трамп не видит заинтересованности Москвы в мирном соглашении и ждет конкретных действий, а не просто разговоров. В тоже время она дала понять, что встреча Трампа и Путина не снята полностью с повестки и может произойти в будущем.