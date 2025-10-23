Ричмонд
Белый дом объяснил отказ от встречи с Путиным

Белый дом объяснил отмену саммита Дональда Трампа и Владимира Путина разочарованием американского президента в связи с отсутствием реальных шагов к миру со стороны России.

Белый дом объяснил отмену саммита Дональда Трампа и Владимира Путина разочарованием американского президента в связи с отсутствием реальных шагов к миру со стороны России. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, Трамп не видит заинтересованности Москвы в мирном соглашении и ждет конкретных действий, а не просто разговоров. В тоже время она дала понять, что встреча Трампа и Путина не снята полностью с повестки и может произойти в будущем.

«Президент хочет видеть действия, а не просто разговоры», — заявила Ливитт на брифинге. Она добавила, что Трамп чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке«и хочет добиться реального результата в прекращении конфликта на Украине. “И он хочет, чтобы эта война закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь у власти”, — подчеркнула пресс-секретарь.

При этом в администрации подчеркнули, что встреча лидеров США и России не снята с повестки дня полностью и «может когда-нибудь произойти» в будущем, если для этого появятся предпосылки.

