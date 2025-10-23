Полмиллиона федеральных служащих в США останутся без зарплаты из-за шатдауна

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что 500 тысяч федеральных служащих в США не получат зарплату 24 октября из-за шатдауна федерального правительства.
Левитт сказала, что шатдаун был «устроен» Демократической партией США.
Шатдаун был объявлен 1 октября и стал вторым по длительности в истории страны, уступая 35-дневному закрытию во время первого президентского срока Дональда Трампа. Трамп стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.
