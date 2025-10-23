В Белом доме не исключают встречу Путина и Трампа, но выдвигают условие

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа все еще возможна, но должна дать ощутимый позитивный результат. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролин Левитт.
Накануне глава Белого дома отменил встречу с российским лидером в столице Венгрии Будапеште.
«Встреча между этими двумя лидерами не снимается с повестки. Президент и вся администрация надеются, что она может произойти когда-нибудь», — сказала она.
Левитт отметила, что Вашингтон хочет быть уверен в том, что эта встреча будет иметь позитивный результат, и что она станет хорошим использованием времени американского президента.
Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин отметил, что диалог всегда предпочтительнее, чем конфронтация или споры.
Также глава государства указал, что российско-американский саммит, запланированный в столице Венгрии, скорее переносится, чем отменяется. Было бы ошибкой не подготовиться ко встрече в Будапеште с Трампом, добавил российский лидер.