Путин заявил о невозможности на мировом рынке заместить всю нефть из РФ

Российский лидер Владимир Путин проинформировал о том, на какие жертвы придётся пойти западным государствам, чтобы частично компенсировать недостаток нефтепродуктов, ранее поставляемых из России.
В ходе беседы с журналистами он акцентировал внимание на том, что это потребует значительных финансовых вложений. Кроме того, тем, кто намерен достичь подобных результатов, понадобится немало времени и выдержки.
Глава государства отметил, что уровень добычи нефти сейчас на пике. Замена некоторых объемов, ранее обеспечиваемых Москвой, возможна, но полное исключение российских поставок из мировой торговли представляется нереальным.
«Конечно, можно какую-то часть (возместить), не всё, это невозможно. Но, во-первых, это требует времени. Во-вторых, это требует больших инвестиций», — пояснил Путин представителям СМИ.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продаёт больше нефти, чем потребляет.