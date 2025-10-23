Ричмонд
Путин заявил о невозможности на мировом рынке заместить всю нефть из РФ

Президент России обратил внимание на то, что сейчас добыча нефти оказалась на пиковом уровне.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин проинформировал о том, на какие жертвы придётся пойти западным государствам, чтобы частично компенсировать недостаток нефтепродуктов, ранее поставляемых из России.

В ходе беседы с журналистами он акцентировал внимание на том, что это потребует значительных финансовых вложений. Кроме того, тем, кто намерен достичь подобных результатов, понадобится немало времени и выдержки.

Глава государства отметил, что уровень добычи нефти сейчас на пике. Замена некоторых объемов, ранее обеспечиваемых Москвой, возможна, но полное исключение российских поставок из мировой торговли представляется нереальным.

«Конечно, можно какую-то часть (возместить), не всё, это невозможно. Но, во-первых, это требует времени. Во-вторых, это требует больших инвестиций», — пояснил Путин представителям СМИ.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продаёт больше нефти, чем потребляет.