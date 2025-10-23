Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил, что РФ выступает за реформу ООН

По словам главы МИД РФ, в настоящее время ООН не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что РФ поддерживает реформу ООН и увеличение влияния государств Глобального Юга и Востока в ее органах.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в настоящее время ООН не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы.

«Россия поддерживает подход, предполагающий повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в органах ООН, в том числе в наиболее важном из них — Совете безопасности», — заявил министр РФ.

При этом, как отметил Лавров, в вопросе модернизации всемирной организации важно не забывать и о кадровой ситуации в ее секретариате, где преобладают страны «коллективного Запада».

Напомним, 24 октября исполняется 80 лет со дня вступления в силу устава ООН. На фоне этого Россия намерена провести специальное заседание Совбеза.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше