Лавров заявил, что РФ выступает за реформу ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что РФ поддерживает реформу ООН и увеличение влияния государств Глобального Юга и Востока в ее органах.
По словам главы внешнеполитического ведомства, в настоящее время ООН не в полной мере отражает международный баланс сил и требует реформы.
«Россия поддерживает подход, предполагающий повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в органах ООН, в том числе в наиболее важном из них — Совете безопасности», — заявил министр РФ.
При этом, как отметил Лавров, в вопросе модернизации всемирной организации важно не забывать и о кадровой ситуации в ее секретариате, где преобладают страны «коллективного Запада».
Напомним, 24 октября исполняется 80 лет со дня вступления в силу устава ООН. На фоне этого Россия намерена провести специальное заседание Совбеза.