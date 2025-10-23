Почему Тайвань решил помочь Европе в создании «стены дронов»

Благодаря растущему спросу на не зависящие от Китая цепочки поставок (или, как их еще называют в Тайбэйе, «не красные»), за первое полугодие 2025 года экспорт беспилотников тайваньского производства вырос почти в 7,5 раза, сообщает портал Taiwan News со ссылкой на данные таможни. По данным CNA, 97% всех поставок приходится на пять стран — Польшу, США, Германию, Чехию и Гонконг, причем доля первой составляет почти 57%. Тайваньская газета «Ляньхэбао» связывает это как с ужесточением Пекином контроля за экспортными поставками беспилотников и их компонентов (особенно таких, которые имеют военное либо двойное назначение), так и с политикой западных стран, недовольных масштабами сотрудничества Пекина и Москвы.