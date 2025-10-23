Минск и Алжир готовят переговоры на высшем уровне. Почему Беларусь нацелилась на Север Африки?

Беларусь и Алжир установили дипломатические отношения ровно 30 лет назад — 24 октября 1995 года. И если еще несколько лет назад динамика двусторонней торговли, мягко говоря, оставляла желать лучшего, то в последнее время наметились хорошие перспективы. До 2020 года страны едва преодолевали планку в $10 млн, после пандемии торговля и вовсе сошла на нет. Но в 2024 году товарооборот составил около $50 млн, увеличившись по сравнению с 2023 годом в 16 раз. Это ли не повод взять быка за рога? Поэтому нынешнюю активизацию контактов можно назвать попыткой нарастить отношения и найти новые точки соприкосновения.