Минск и Алжир готовят переговоры на высшем уровне. Почему Беларусь нацелилась на Север Африки?

Белорусская делегация под руководством министра иностранных дел Максима Рыженкова 22−23 октября посетила Алжир. В ее состав вошли руководители министерств промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, а также торгово-промышленной палаты. Президент Беларуси Александр Лукашенко еще ранее отмечал, что контакты с Алжиром получили новый импульс. При этом белорусская сторона верна своим подходам и приходит в Африку как друг, чтобы помочь и научить там, где в этом есть потребность. Давайте разберемся, какие интересы преследует Беларусь на Севере Африки и почему Алжир заинтересован в приобретении белорусских технологий.
О предстоящих контактах на высшем уровне О разработке дорожной карты на ближайшую перспективу О сотрудничестве в фармацевтике О промышленной кооперации О продовольственной безопасности.
Беларусь и Алжир установили дипломатические отношения ровно 30 лет назад — 24 октября 1995 года. И если еще несколько лет назад динамика двусторонней торговли, мягко говоря, оставляла желать лучшего, то в последнее время наметились хорошие перспективы. До 2020 года страны едва преодолевали планку в $10 млн, после пандемии торговля и вовсе сошла на нет. Но в 2024 году товарооборот составил около $50 млн, увеличившись по сравнению с 2023 годом в 16 раз. Это ли не повод взять быка за рога? Поэтому нынешнюю активизацию контактов можно назвать попыткой нарастить отношения и найти новые точки соприкосновения.
Алжир имеет высокий экономический потенциал для белорусских производителей, в том числе в качестве хаба для выстраивания перспективных деловых связей с компаниями средиземноморского, арабского и африканского рынков.
О предстоящих контактах на высшем уровне.
В Алжире белорусская делегация была принята Президентом Абдельмаджидом Теббуном. Он подтвердил высокий уровень политического взаимодействия между двумя странами, который, по его словам, базируется на совпадении позиций по ключевым вопросам международного порядка, взаимной поддержке, дружбе и политической воле к их трансформации во взаимовыгодные экономические проекты.
Максим Рыженков в свою очередь передал Президенту Алжира оригинал личного послания Президента Беларуси Александра Лукашенко, в котором описано видение белорусской стороны по развитию двустороннего сотрудничества. Акцент, конечно, предстоит сделать на экономику.
Во время встречи стороны наметили шаги по наращиванию взаимного товарооборота, включая развитие промышленной и сельскохозяйственной кооперации, подключение белорусской стороны к реализации государственных программ Алжира в сферах продовольственной безопасности, транспортной инфраструктуры и обновления общественного транспорта.
Также была констатирована необходимость расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, охватывающей сферы промышленности, сельского хозяйства, юстиции, образования и транспорта, и обсуждены предстоящие контакты на высшем уровне.
О разработке дорожной карты на ближайшую перспективу.
После переговоров с алжирским лидером (во время подобных встреч, как правило, рассматриваются концептуальные вопросы сотрудничества) белорусская делегация направилась к государственному министру, министру иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмеду Аттафу.
Стороны подтвердили взаимную нацеленность на всестороннее укрепление белорусско-алжирского взаимодействия и обсудили дальнейшие возможности по расширению торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, поставок техники и продовольствия, а также в области фармацевтики и информационно-коммуникационных технологий.
Чтобы реализовать все эти планы, было решено подготовить комплексную дорожную карту двустороннего взаимодействия на ближайшие годы и организовать в ноябре дополнительный визит в Алжир представителей белорусских уполномоченных ведомств, бизнеса и деловых кругов. Также достигнута договоренность продолжить работу по расширению договорно-правовой базы, включая подготовку к подписанию пакета двусторонних документов во время предстоящего визита на высшем уровне.
В апреле 2025 года Беларусь и Алжир, кстати, провели первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Она стала ключевыми элементом наращивания торгово-экономического взаимодействия, и стороны заявили о важности этой работы.
Министры иностранных дел во время переговоров подтвердили приверженность взаимной поддержке в международных организациях, противодействию попыткам лицемерного навязывания двойных стандартов, в первую очередь в сфере прав человека.
Дипломаты затронули вопросы гуманитарного и образовательного сотрудничества, в том числе проект соглашения в области образования и реализации программ детского и культурного обмена. Белорусская сторона, в частности, заявила о готовности принять на оздоровление группу алжирских детей в лагере «Зубренок» в рамках гуманитарного проекта под патронажем Президента Беларуси.
Также стороны подтвердили стремление к взаимному расширению дипломатического присутствия.
О сотрудничестве в фармацевтике.
На переговорах с министром фармацевтического производства Алжира Вассимом Куидри белорусская делегация обсудила пути расширения взаимодействия в области здравоохранения и фармацевтики, включая ускорение процедур регистрации белорусских лекарственных средств.
Во время встречи отмечен высокий потенциал для организации совместных фармпроизводств и подчеркнута готовность белорусских компаний к передаче технологий и участию в локализации продукции на территории Алжира с перспективой выхода на другие рынки Африки.
Алжир в свою очередь заинтересован в приобретении и производстве лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, а также в покупке белорусских субстанций.
О промышленной кооперации.
В развитие договоренностей, достигнутых на встрече с Президентом и главой МИД, белорусская делегация провела переговоры с министром промышленности Яхьей Баширом и группой руководителей алжирской промышленности.
Главное внимание было уделено промышленной кооперации, стандартизации и сертификации. При этом алжирская сторона проявила интерес к белорусским тракторам с повышенной мощностью (от 200 до 300 л.с.), созданию совместного производства по выпуску сельскохозяйственной техники и оборудования, а также совместного проекта по выпуску грузовой и пассажирской техники МАЗ.
Белорусская сторона предложила отойти от простой купли-продажи к промышленной кооперации и выпуску совместной промышленной продукции с перспективой дальнейшего экспорта в страны Африки.
Планируется, что в ноябре Алжир посетят представители «Бобруйскагромаша», МТЗ, МАЗ и «Амкодора». Они отработают направления дальнейшего взаимодействия в области поставок белорусской техники и условия для создания на территории Алжира совместных производств тракторов и коммунальной техники, навесного оборудования и сервисных центров.
О продовольственной безопасности.
Помимо техники, Алжир также заинтересован в приобретении белорусского детского питания, увеличении поставок сухого молока и халяльной мясной продукции. Более подробно эти вопросы обсуждались на встрече с министром сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира, сопредседателем алжирской части совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и научно-техническому сотрудничеству Ясином Мехди Уалидом.
Стороны договорились заключить межправительственное соглашение в области ветеринарии и меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, обменялись приглашениями посетить специализированные выставочные мероприятия в сфере сельского хозяйства и продовольствия.
Как было заявлено на переговорах, Беларусь, являясь крупным производителем сельскохозяйственной техники и обладая обширными компетенциями и технологиями в сфере сельского хозяйства, готова внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности Алжира. В этом контексте делегации обсудили потребность в механизации сельского хозяйства в рамках реализуемого алжирской стороной масштабного проекта по освоению новых земель в пустыне площадью до 1 млн га. Алжирская сторона также проявила заинтересованность в продолжении работы над проектами по созданию систем хранения зерна.
В дополнение к основным встречам белорусская делегация провела ряд точечных переговоров и консультаций экспертных групп по тематике сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, бизнес-контактов, а также иных сфер торгово-экономического взаимодействия. -0-
Фото МИД, из архива БЕЛТА.