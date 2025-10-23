«Если вы смотрели санкции, они очень тяжёлые», — сказала она в ходе брифинга.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
В Белом доме охарактеризовали антироссийские санкции как гигантские и выразили уверенность в их эффективности. США не сомневаются, что введённые ограничения окажут влияние на Россию, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
