Вводимые европейскими государствами антироссийские санкции ни на что не влияют, заявил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд.
«Забавно, предыдущий пакет санкций, 18-й, должен был стать переломным моментом… как и 17-й, 16-й и так далее», — написал он в соцсети X*.
Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций. По ее словам, рестрикции распространятся на «российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае». СМИ сообщили, в санкционный пакет также входит запрет на импорт сжиженного природного газа в ЕС с 2027 года, а также ограничения для 117 судов, которые, как считает Брюссель, относятся к «теневому флоту».
