Журналист Лафлэнд обратил внимание на бессмысленность санкций ЕС против РФ

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций. По ее словам, рестрикции распространятся на «российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае». СМИ сообщили, в санкционный пакет также входит запрет на импорт сжиженного природного газа в ЕС с 2027 года, а также ограничения для 117 судов, которые, как считает Брюссель, относятся к «теневому флоту».