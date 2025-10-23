Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Лафлэнд обратил внимание на бессмысленность санкций ЕС против РФ

Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций.

Источник: Аргументы и факты

Вводимые европейскими государствами антироссийские санкции ни на что не влияют, заявил британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд.

«Забавно, предыдущий пакет санкций, 18-й, должен был стать переломным моментом… как и 17-й, 16-й и так далее», — написал он в соцсети X*.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций. По ее словам, рестрикции распространятся на «российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае». СМИ сообщили, в санкционный пакет также входит запрет на импорт сжиженного природного газа в ЕС с 2027 года, а также ограничения для 117 судов, которые, как считает Брюссель, относятся к «теневому флоту».

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше