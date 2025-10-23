Ричмонд
Науседа обвинил самолёты ВС России в нарушении воздушного пространства Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа сообщил в соцсети X, что российские военные самолёты якобы вторглись в воздушное пространство Литвы. По его словам, это произошло вечером 23 октября.

Источник: Life.ru

«Это грубое нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это ещё раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны», — написал Науседа.

Он также заявил, что МИД Литвы намерен вызвать российских представителей для выражения протеста в связи с «безрассудным и опасным поведением».

Минобороны республики сообщило, что российский Су-30 и Ил-78 якобы пролетели около 700 метров за 18 секунд над территорией Литвы. К месту нарушения отправили два истребителя НАТО.

Напомним, ранее североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолётами в Польше и Эстонии. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения безосновательными.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

