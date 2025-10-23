Трамп: встреча с Путиным должна стать «хорошим использованием времени»

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала решение президента США Дональда Трампа не проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. По ее словам, Трамп хочет убедиться, что встреча станет «разумным использованием времени».
Трамп утверждал, что принял решения об отмене встречи с Путиным в Будапеште, поскольку сомневался, что стороны переговоров достигнут «нужной цели», и говорил, что в будущем планирует встретиться с российским коллегой.
Путин и Трамп после избрания последнего президентом США многократно говорили по телефону. Первая с тех пор встреча между российским и американским лидерами состоялась в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Встреча в Будапеште могла бы стать второй.
