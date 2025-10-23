Ричмонд
Трамп: встреча с Путиным должна стать «хорошим использованием времени»

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала решение президента США Дональда Трампа не проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала решение президента США Дональда Трампа не проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. По ее словам, Трамп хочет убедиться, что встреча станет «разумным использованием времени».

Трамп утверждал, что принял решения об отмене встречи с Путиным в Будапеште, поскольку сомневался, что стороны переговоров достигнут «нужной цели», и говорил, что в будущем планирует встретиться с российским коллегой.

Путин и Трамп после избрания последнего президентом США многократно говорили по телефону. Первая с тех пор встреча между российским и американским лидерами состоялась в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Встреча в Будапеште могла бы стать второй.

Читайте материал «Путин рассказал, почему встреча с Трампом могла состояться в Будапеште».

