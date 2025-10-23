Белый дом сообщил, что Трамп не видит признаков готовности РФ к мирным переговорам

На брифинге для журналистов Левитт пояснила, что Вашингтон считает взаимную заинтересованность обязательным условием для достижения устойчивого мирного соглашения. По её словам, последние действия Москвы не демонстрируют желания активно участвовать в мирном процессе. Представитель администрации подчеркнула, что Трамп последовательно придерживается принципа необходимости двусторонней вовлечённости в переговорах.
«Он всегда говорил, что для того, чтобы выработать достойную мирную сделку, обе стороны должны быть в этом заинтересованы. И он чувствует, что, к сожалению, Россия в последнее время не проявляет достаточного интереса в том, чтобы двигаться вперед по части мирного процесса», — сказала Левитт.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страна неоднократно озвучивала свою позицию по поводу урегулирования конфликта на Украине. Москва открыла к диалогу, но на исключительных условиях, которые бы гарантировали её безопасность.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.