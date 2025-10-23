Ричмонд
Белый дом сообщил, что Трамп не видит признаков готовности РФ к мирным переговорам

Американский лидер Дональд Трамп не наблюдает у России достаточной готовности к конструктивному диалогу по украинскому урегулированию. Соответствующую оценку от имени главы государства озвучила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Life.ru

На брифинге для журналистов Левитт пояснила, что Вашингтон считает взаимную заинтересованность обязательным условием для достижения устойчивого мирного соглашения. По её словам, последние действия Москвы не демонстрируют желания активно участвовать в мирном процессе. Представитель администрации подчеркнула, что Трамп последовательно придерживается принципа необходимости двусторонней вовлечённости в переговорах.

«Он всегда говорил, что для того, чтобы выработать достойную мирную сделку, обе стороны должны быть в этом заинтересованы. И он чувствует, что, к сожалению, Россия в последнее время не проявляет достаточного интереса в том, чтобы двигаться вперед по части мирного процесса», — сказала Левитт.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что страна неоднократно озвучивала свою позицию по поводу урегулирования конфликта на Украине. Москва открыла к диалогу, но на исключительных условиях, которые бы гарантировали её безопасность.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

