Пятерых военных ВСУ внесли в перечень террористов за вторжение в Курскую область

Пятеро украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении на территорию Курской области, включены в федеральный перечень террористов и экстремистов. Соответствующее решение опубликовано на официальном интернет-портале Росфинмониторинга.

Источник: Life.ru

В обновлённый список вошли Вячеслав Гевко* и Владислав Шевель*. Также в перечне значатся Виталий Гонза*, Сергей Вальчук* и Александр Петухов* с указанием их полных паспортных данных.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Гевко Вячеслав Васильевич*, 31 июля 1975 года рождения, село Кормань Сокорянского района Черновицкой области Украинской ССР… Шевель Владислав Николаевич*, 1 июня 1978 года рождения, село Михайловка Бутырского района Сумской области Украинской ССР», — говорится в перечне.

Ранее сообщалось, что агент украинских спецслужб Валентин Павлюк* внесён в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, Павлюк* передал гражданину Молдавии части бомбы для подготовки теракта против российского военного в Ханты-Мансийском автономном округе.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.