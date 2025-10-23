США рассчитывают на сокрушительный эффект санкций против России

На брифинге журналисты спросили представителя Белого дома, как новые ограничения повлияют на Москву. Ответ был предельно коротким и жестким. «Значительно», — сказала Ливитт, добавив, что в Вашингтоне ждут, что санкции «причинят вред» России.
При этом в Белом доме ушли от ответа на вопрос о возможном дальнейшем ужесточении санкционного режима, переадресовав его лично президенту. «Это решать президенту [США Дональду Трампу]», — заявила Ливитт, комментируя возможность введения новых ограничительных мер.
Новый пакет американских санкций был введен 22 октября.
Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал введение вашингтоном новых санкций против России: «Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии».