США рассчитывают на сокрушительный эффект санкций против России

Белый дом рассчитывает, что новый пакет санкций, введенный против «Роснефти» и «Лукойла», причинит России значительный вред.

Белый дом рассчитывает, что новый пакет санкций, введенный против «Роснефти» и «Лукойла», причинит России значительный вред. С таким заявлением выступила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.

На брифинге журналисты спросили представителя Белого дома, как новые ограничения повлияют на Москву. Ответ был предельно коротким и жестким. «Значительно», — сказала Ливитт, добавив, что в Вашингтоне ждут, что санкции «причинят вред» России.

При этом в Белом доме ушли от ответа на вопрос о возможном дальнейшем ужесточении санкционного режима, переадресовав его лично президенту. «Это решать президенту [США Дональду Трампу]», — заявила Ливитт, комментируя возможность введения новых ограничительных мер.

Новый пакет американских санкций был введен 22 октября.

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал введение вашингтоном новых санкций против России: «Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии».

