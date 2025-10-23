США рассчитывают на сокрушительный эффект санкций против России

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал введение вашингтоном новых санкций против России: «Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии».