Белый дом: Трамп разочарован обеими сторонами украинского конфликта

Трамп якобы не видит заинтересованности у РФ в соглашении по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, по словам его пресс-секретаря Кэролайн Левитт, разочарован обеими сторонами украинского конфликта. Как заявила Левитт, Трамп якобы не увидел интереса у российской стороны к заключению соглашения по Украине.

Однако, при этом, Трамп во многом демонстрирует свое недовольство киевским режимом.

«Он всегда говорил, что для того, чтобы выработать достойную мирную сделку, обе стороны должны быть в этом заинтересованы. И он чувствует, что, к сожалению, Россия в последнее время не проявляет достаточного интереса в том, чтобы двигаться вперед по части мирного процесса», — сказала Левитт на брифинге для журналистов.

Также Левитт заявила, что Трамп уже давно разочарован главой киевского режима Зеленским. По ее словам, президент США не хочет заниматься вопросом, в котором «ни одна из сторон не заинтересована».

Напомним, что Владимир Путин неоднократно повторял (в том числе Трампу) главную задачу России в этом конфликте с Западом на Украине — устранить первопричины конфликта. Москва первая предлагала мирные переговоры, но ее обманывали.

