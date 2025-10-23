Белый дом: встреча Путина и Трампа не снята с повестки дня

«Встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент Трамп и вся администрация надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат, что речь идет о хорошем использовании времени президента», — сказала Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.