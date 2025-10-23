Ричмонд
Белый дом: встреча Путина и Трампа не снята с повестки дня

«Встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент Трамп и вся администрация надеются на то, что однажды она состоится», — сказала Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты считают, что возможная новая встреча президентов России и США остается на повестке дня, однако хотят, чтобы она дала ощутимые позитивные результаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Путин: идея проведения переговоров в Будапеште принадлежала США.

«Встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент Трамп и вся администрация надеются на то, что однажды она состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у нее будет осязаемый позитивный результат, что речь идет о хорошем использовании времени президента», — сказала Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли применение новых американских ограничительных мер против России, пресс-секретарь Белого дома заявила, что «это решать президенту».

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл», а также около 30 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. -0-

