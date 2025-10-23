Путин усомнился в команде советников Трампа после санкций на российскую нефть

«Это приведёт к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение», — сказал Путин в разговоре с журналистами.
Путин призвал задуматься о том, кто выигрывает от санкций и других мер давления на Россию. Он намекнул, что за этими решениями могут стоять не общенациональные интересы США, а корыстные мотивы отдельных лиц или стремление к геополитическому влиянию.
Ранее Путин прокомментировал новые санкции США, выразив мнение, что они не приведут к серьёзным экономическим последствиям для России. По его словам, хотя определённые изменения возможны, в целом российская экономика останется устойчивой.
