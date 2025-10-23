«Зеленский знает». На Западе рассказали о катастрофе в зоне СВО

«Зеленский знает, что конец близок. Из ВСУ массово дезертируют солдаты и наемники. Европа поставляет все меньше оружия и боеприпасов, и перспективы не радужные. Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции», — заявил Котрба.