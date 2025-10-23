«Зеленский знает». На Западе рассказали о катастрофе в зоне СВО

«Зеленский знает, что конец близок. Из ВСУ массово дезертируют солдаты и наемники. Европа поставляет все меньше оружия и боеприпасов, и перспективы не радужные. Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции», — заявил Котрба.
По мнению аналитика, Зеленскому требуется перемирие, чтобы было достаточно времени для укрепления ВСУ.
«Перемирие позволит пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти людей и перегруппировать силы. Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет», — считает Котрба.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.