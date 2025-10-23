Мединский заявил об очередном обмене телами погибших между Россией и Украиной

Россия и Украина по итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу», а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» — с каждой стороны не менее 1 тыс. человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля — еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.