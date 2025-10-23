Мединский заявил об очередном обмене телами погибших между Россией и Украиной

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия в рамках Стамбульских договоренностей передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а взамен получила 31 павшего бойца ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента РФ Владимира Мединского.
«Сегодня в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата», — написал он в своем телеграм-канале.
Россия и Украина по итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу», а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» — с каждой стороны не менее 1 тыс. человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля — еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.
По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Последняя передача 1 тыс. тел военнослужащих ВСУ состоялась 19 августа. В свою очередь Украина передала российской стороне 19 тел. -0-