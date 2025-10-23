Ричмонд
Путин раскрыл детали разговора с Трампом: обсуждались нефть и мировые рынки

Путин заявил, что обсудил с Трампом влияние поставок российской нефти на цены.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин предупредил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом о гарантированном и стремительном росте цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, если Запад добьется быстрого сокращения поставок российской нефти. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами кремлёвского пула.

«Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на рынке, то вырастут цены», — заявил президент.

Путин уточнил, что цены вырастут на автозаправках по всему миру кратно, и США в этом вопросе не исключение. По словам российского лидера, именно это было одной из важнейших тем, которые обсуждались с Трампом при последних контактах.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин предупредил о бессмысленности новых американских санкций, которые никак не скажутся на России, но навредят улучшению отношений двух сверхдержав.

