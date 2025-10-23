Ричмонд
Eurаctiv: обсуждение использования активов РФ на саммите ЕС зашло в тупик

Главы стран Евросоюза решили продолжить дискуссию во время ужина.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе пока не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Киеву, пишет Euractiv.

По данным издания, обсуждения зашли в тупик, после этого главы стран Евросоюза решили продолжить дискуссию во время ужина. Отмечается, что шансы на успешное ее завершение невелики.

Ранее источник в финансовых кругах бельгийского города Антверпена заявил, что схема Еврокомиссии по экспроприации замороженных российских активов является незаконной, и это осознает любой участник рынка.

Напомним, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова накануне подчеркнула, что Москва не оставит без ответа передачу Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов.

