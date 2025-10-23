Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября в Южной Корее

Президент США планирует побывать в Малайзии, Японии и Южной Корее.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что саммит запланирован на 30 октября.

Пресс-секретарь уточнила, что двусторонняя встреча главы американской администрации с Си Цзиньпином состоится утром в четверг по местному времени.

Эта встреча станет заключительным этапом азиатского турне Трампа, в ходе которого он намерен посетить Малайзию, Японию и Южную Корею.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином пути урегулирования украинского кризиса. Кроме того, по информации издания, лидеры государств обсудят вопросы, касающиеся приобретения российской нефти Китаем.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше