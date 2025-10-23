Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится 30 октября в Южной Корее

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что саммит запланирован на 30 октября.
Пресс-секретарь уточнила, что двусторонняя встреча главы американской администрации с Си Цзиньпином состоится утром в четверг по местному времени.
Эта встреча станет заключительным этапом азиатского турне Трампа, в ходе которого он намерен посетить Малайзию, Японию и Южную Корею.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином пути урегулирования украинского кризиса. Кроме того, по информации издания, лидеры государств обсудят вопросы, касающиеся приобретения российской нефти Китаем.