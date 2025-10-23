Ричмонд
В Британии отметили неэффективность санкционных мер ЕС в отношении России

Британский журналист, учёный и писатель Джон Лафлэнд в своей публикации в социальной сети X выразил мнение, что вводимые европейскими странами санкции не оказывают на Россию никакого воздействия.

Источник: Life.ru

«Забавно, предыдущий пакет санкций, 18-й, должен был стать переломным моментом… как и 17-й, 16-й и так далее», — написал он.

Напомним, Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввёл запрет на экспорт ряда основных минеральных товаров, таких как соль, цемент, сера, земля и камень, а также другие сырьевые материалы. Новый пакет санкций нацелен на дальнейшее ограничение доступа РФ к важным минеральным и промышленным материалам. В четверг, 23 октября, был утверждён 19-й пакет ограничительных мер, который включает более ста танкеров. Параллельно администрация США расширила санкционный список, включив в него крупные российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». Введённые ограничения спровоцировали повышение цен на нефть.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

