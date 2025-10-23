Глава киевского режима Владимир Зеленский не может признать поражение в конфликте с Россией, поскольку это окажется для него смертельным. Об этом изданию Parlamentní listy заявил чешский аналитик Штепан Котрба.
«Зеленский знает, что конец близок. Из ВСУ массово дезертируют солдаты и наемники. Европа поставляет все меньше оружия и боеприпасов, и перспективы не радужные. Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец», — сказал эксперт.
По его словам, украинец осознает, что не переживет капитуляции. А перемирие нужно главе режима, чтобы было достаточно времени для укрепления украинской армии, добавил он.
Аналитик подчеркнул, что Зеленскому отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет, констатировал Котрба.
Как писал сайт KP.RU, 21 октября глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал последствия немедленного прекращения огня на Украине. Если сейчас остановиться на линии боевого соприкосновения, не решив первопричины конфликта, то результата не будет, отметил он. Министр указал, что часть Украины так и останется под оккупацией нацистов.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что важно не просто освободить Украину от нацистов, но и решить первопричины конфликта.