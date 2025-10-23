Индия сокращает закупки российской нефти по просьбе Трампа

Индия сократила объемы закупок российской нефти после прямого обращения президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг заявили в Белом доме, подчеркнув, что аналогичные шаги предпринимает и Китай.
«Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента», — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам глава государства также «призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти».
Заявление прозвучало на фоне введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, из-за которых крупнейшие государственные нефтяные компании Китая уже приостановили закупки российской нефти, поставляемой морским путем. Ранее сообщалось, что и Индия, будучи крупнейшим покупателем морских партий нефти из РФ, готовится резко сократить импорт для соответствия требованиям американской стороны.
Аналитики полагают, что это может спровоцировать рост мировых цен на сырье, поскольку Дели и Пекину придется срочно искать альтернативных поставщиков на Ближнем Востоке и в других регионах.
