Индия сокращает закупки российской нефти по просьбе Трампа

Индия сократила объемы закупок российской нефти после прямого обращения президента США Дональда Трампа.

Индия сократила объемы закупок российской нефти после прямого обращения президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг заявили в Белом доме, подчеркнув, что аналогичные шаги предпринимает и Китай.

«Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента», — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам глава государства также «призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти».

Заявление прозвучало на фоне введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, из-за которых крупнейшие государственные нефтяные компании Китая уже приостановили закупки российской нефти, поставляемой морским путем. Ранее сообщалось, что и Индия, будучи крупнейшим покупателем морских партий нефти из РФ, готовится резко сократить импорт для соответствия требованиям американской стороны.

Аналитики полагают, что это может спровоцировать рост мировых цен на сырье, поскольку Дели и Пекину придется срочно искать альтернативных поставщиков на Ближнем Востоке и в других регионах.

