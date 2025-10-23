Ричмонд
В США свыше 500 тыс федеральных служащих не получат зарплату из-за шатдауна

Более 500 тысяч федеральных служащих США не получат заработную плату в пятницу из-за продолжающегося шатдауна правительства.

Источник: Аргументы и факты

Продолжающийся шатдаун федерального правительства США привел к тому, что более 500 тысяч государственных служащих не получат заработную плату в пятницу. Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Мы уже 23 дня живем при шатдауне, устроенном демократами. Сенаторы-демократы 12 раз голосовали за то, чтобы оставить правительство закрытым. Невинные американцы страдают каждый день. Более 500 тысяч гражданских федеральных работников завтра не получат зарплату», — сообщила представитель администрации.

В Белом доме подчеркнули, что продолжительное закрытие правительства негативно сказывается на военнослужащих, приемных семьях и других категориях граждан.

Администрация призвала Сенат США «немедленно разблокировать финансирование и прекратить страдания американцев».

Ранее в США сообщили об исчерпании средств на поддержание ядерного арсенала.

Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
