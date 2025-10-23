В США свыше 500 тыс федеральных служащих не получат зарплату из-за шатдауна

Продолжающийся шатдаун федерального правительства США привел к тому, что более 500 тысяч государственных служащих не получат заработную плату в пятницу. Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Мы уже 23 дня живем при шатдауне, устроенном демократами. Сенаторы-демократы 12 раз голосовали за то, чтобы оставить правительство закрытым. Невинные американцы страдают каждый день. Более 500 тысяч гражданских федеральных работников завтра не получат зарплату», — сообщила представитель администрации.
В Белом доме подчеркнули, что продолжительное закрытие правительства негативно сказывается на военнослужащих, приемных семьях и других категориях граждан.
Администрация призвала Сенат США «немедленно разблокировать финансирование и прекратить страдания американцев».
Ранее в США сообщили об исчерпании средств на поддержание ядерного арсенала.