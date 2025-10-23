ЕС споткнулся о Бельгию: решение по активам России отложили до зимы

Европейский Союз отложил до декабря принятие ключевого решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Как сообщает Bloomberg, причиной стала жесткая позиция Бельгии, потребовавшей дополнительных гарантий на случай юридических и финансовых рисков.
Камнем преткновения стал план по выпуску кредитов для Киева на сумму 140 миллиардов евро под залог доходов от российских активов. Лидеры ЕС, собравшиеся на саммите в Брюсселе, не смогли прийти к единому мнению и поручили Еврокомиссии подготовить новые варианты к следующей встрече.
По информации издания, Брюссель опасается, что ему придется в одиночку нести ответственность по возможным искам, связанным с использованием замороженных средств. Несмотря на отсрочку, европейские лидеры рассчитывают достичь окончательного соглашения по этому чувствительному вопросу до конца текущего года.
