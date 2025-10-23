В Евросовете не упомянули активы РФ, говоря о финансировании Киева

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил с заявлением, что страны ЕС по-прежнему настроены найти возможности для финансирования Украины, не упомянув при этом замороженные российские активы.
«Сегодня Евросовет выступил с важным сообщением: ЕС привержен удовлетворению насущных финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных и оборонных усилий», — написал Кошта в соцсетях.
Напомним, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова накануне подчеркнула, что Москва не оставит без ответа передачу Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов.