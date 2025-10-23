Ричмонд
В Евросовете не упомянули активы РФ, говоря о финансировании Киева

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС привержен удовлетворению насущных финансовых потребностей Украины.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил с заявлением, что страны ЕС по-прежнему настроены найти возможности для финансирования Украины, не упомянув при этом замороженные российские активы.

«Сегодня Евросовет выступил с важным сообщением: ЕС привержен удовлетворению насущных финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, включая поддержку ее военных и оборонных усилий», — написал Кошта в соцсетях.

Напомним, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова накануне подчеркнула, что Москва не оставит без ответа передачу Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов.