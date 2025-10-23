Владимир Зеленский избегает признания провала в конфликте, поскольку это может иметь для него катастрофические последствия. Такое мнение выразил чешский аналитик Штепан Котрба изданию Parlamentní listy.
«Зеленский знает, что конец близок. Он не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции», — подчеркнул Котрба.
Аналитик считает, что Зеленскому необходимо временное прекращение огня для укрепления украинской армии.
«Перемирие позволит пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти людей и перегруппировать силы. Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет», — заключил Котрба.