Стратегические бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Венесуэлы

Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США выполнили характерные пусковые маневры в направлении Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

У берегов Венесуэлы зафиксирована повышенная активность военной авиации США. Соответствующая информация распространяют военные Telegram-каналы.

Согласно полученным данным, два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США выполнили характерные пусковые маневры в направлении Венесуэлы, войдя в опознавательную зону ПВО страны (ADIZ). Воздушные суда приблизились на расстояние примерно 100 км от венесуэльского побережья.

Одновременно с этим в приграничных районах Венесуэлы и Колумбии замечен американский самолет метеорологической разведки WC-130J Weatherbird.

Ряд источников также сообщает о массовом вылете бизнес-джетов из аэропорта Каракаса, что может указывать на обеспокоенность в окружении президента Николаса Мадуро в связи с возможными военными действиями со стороны США.

Накануне стало известно о предстоящем обращении президента США Дональда Трампа, которое должно состояться в 22:00 по московскому времени. Ожидается, что американский лидер сделает важное заявление.

