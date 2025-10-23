Посольство РФ: Cлова генерала Мандона о России показали поджигателя войны

Ранее начальник генерального штаба Вооружённых сил Франции генерал Фабьен Мандон призвал армию активно готовиться к возможному масштабному военному конфликту в ближайшие годы. В качестве потенциальной угрозы он назвал Россию, указав на её возможное стремление к продолжению военных действий на европейском континенте. Генерал также акцентировал внимание на необходимости ускоренного перевооружения Франции и наращивании её оборонного бюджета. Он убеждён, что демонстрация военной мощи и решимости сможет сдержать потенциальных противников.