США рассчитывают, что новые санкционные ограничения против ряда нефтяных компаний России причинят значительный вред Москве. Об этом журналистам заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Значительно», — прокомментировала она вопрос, как новые санкции повлияют на Россию.
По ее словам, Вашингтон ожидает, что новые американские санкции «причинят вред» России.
Как писал сайт KP.RU, ранее в Белом доме объяснили новые рестрикции тем, что президент США Дональд Трамп решил, что якобы «подошел момент», когда это стало необходимо. Левитт заверила, что администрация Трампа уверена в эффективности очередных антироссийских рестрикций и считают их «гигантскими».
В свою очередь президент России Владимир Путин выразил сомнение в мотивах сотрудников аппарата Белого дома, которые консультируют американского лидера по вопросам ограничений на российскую нефть. Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение, предупредил глава государства.
Напомним, ранее российский лидер указал, что, чем больше санкций вводится против РФ, тем хуже для тех, кто их применяет.