Белгород под огнем: боец самообороны тяжело ранен после атаки дронов

Масштаб атаки оказался довольно серезным. Только в Белгороде из-за атак беспилотников повреждены многоквартирный и частный дома, пробиты крыши гаража и корпуса предприятия, посечены тринадцать автомобилей. Власти сообщают о многочисленных разрушениях в Белгородском, Шебекинском, Грайворонском и других округах. Удары пришлись как по жилым домам, так и по коммерческим и сельскохозяйственным предприятиям. В одном из хуторов Валуйского округа повреждена линия электропередачи, что привело к временному отключению света. В настоящий момент оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях ударов.