Белый дом: аэропорты США могут работать с перебоями из-за шатдауна

Аэропорты в США могут столкнуться с массовыми задержками и отменой рейсов, сказала представитель Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, одной из причин является шатдаун.
Левитт заявила, что в конце ноября аэропорты США бывают особенно загружены из-за Дня благодарения.
Шатдаун был объявлен 1 октября и стал вторым по длительности в истории страны, уступая 35-дневному закрытию во время первого президентского срока Дональда Трампа. Трамп стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.
