Налажено парламентское взаимодействие двух столиц

В ходе визита официальной делегации Мосгордумы в Пекин был подписан протокол о развитии сотрудничества и Совместное заявление участников парламентского движения стран БРИКС. С китайской стороны документы подписал постоянный комитет Собрания народных представителей Пекина.

Алексей Шапошников подчеркнул, что подписание протокола и совместного заявления стало важным шагом в развитии прямого диалога между столицами двух государств.

— Для нас особенно значимо укрепление сотрудничества с китайскими коллегами — Москва и Пекин связаны многолетними традициями взаимного уважения и общими интересами. Мы уже много лет ведем активное межпарламентское взаимодействие, — сказал председатель Мосгордумы.

В качестве новых направлений совместной работы обозначили развитие цифровизации, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, технологий «умного города».

Председатель постоянного комитета Собрания народных представителей Пекина Ли Сюлин отметил, что российско-китайские отношения сегодня переживают наилучший период в своей истории.

— Мы полностью поддерживаем тезис о важности парламентской дипломатии на уровне городов и регионов. Межпарламентское взаимодействие позволяет выстраивать доверительные отношения, справляться с общими вызовами, обмениваться законодательными практиками, — сказал Ли Сюлин.

Первый протокол о сотрудничестве между парламентами столиц России и Китая был подписан еще в 2000 году.