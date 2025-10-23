Орбан: ЕС говорит о поддержке Украины, а на самом деле готовится к её разделу

Ранее Виктор Орбан в ходе выступления на «Марше мира» раскритиковал страны, поддерживающие военную помощь Украине, назвав их «коалицией желающих» и утверждая, что они фактически превратили конфликт в «свою войну». По его словам, эти государства «готовы отправлять других умирать за Украину», поставляя больше оружия и денег, и потому уже «по уши в конфликте».