Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские истребители провели учения в Калининградской области на фоне инцидента с Литвой

23 октября истребители Су-30 Воздушно-космических сил России выполнили плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью.

Источник: KaliningradToday

По данным Минобороны РФ, полеты осуществлялись в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства, без нарушений границ других государств.

Одновременно литовские власти заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами. По информации Минобороны Литвы, истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 в районе города Кибартай пересекли границу, пролетев над территорией Литвы около 700 метров в течение 18 секунд, после чего вернулись в воздушное пространство России.

В ответ на инцидент в воздух были подняты два испанских истребителя Eurofighter Typhoon в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Российская сторона, в свою очередь, заявила, что её самолеты не отклонялись от маршрута, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше