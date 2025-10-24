Российские истребители провели учения в Калининградской области на фоне инцидента с Литвой

В ответ на инцидент в воздух были подняты два испанских истребителя Eurofighter Typhoon в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Российская сторона, в свою очередь, заявила, что её самолеты не отклонялись от маршрута, что было зафиксировано средствами объективного контроля.