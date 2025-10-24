Российские истребители провели учения в Калининградской области на фоне инцидента с Литвой

По данным Минобороны РФ, полеты осуществлялись в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства, без нарушений границ других государств.
Одновременно литовские власти заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами. По информации Минобороны Литвы, истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 в районе города Кибартай пересекли границу, пролетев над территорией Литвы около 700 метров в течение 18 секунд, после чего вернулись в воздушное пространство России.
В ответ на инцидент в воздух были подняты два испанских истребителя Eurofighter Typhoon в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Российская сторона, в свою очередь, заявила, что её самолеты не отклонялись от маршрута, что было зафиксировано средствами объективного контроля.