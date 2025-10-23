Ричмонд
Минобороны РФ ответило на обвинения Литвы

Министерство обороны России опровергло сообщения о нарушении воздушного пространства Литвы.

Министерство обороны России опровергло сообщения о нарушении воздушного пространства Литвы. В официальном заявлении ведомства говорится, что 23 октября самолеты Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты исключительно над территорией Калининградской области.

«Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — подчеркнули в военном ведомстве.

Этот комментарий стал ответом на заявления литовских властей. Ранее издание Delfi сообщило, что два российских военных самолета, предположительно Су-30 и Ил-78, на 18 секунд вошли в воздушное пространство страны в районе города Кибартай. В ответ на инцидент по тревоге были подняты испанские истребители Eurofighter Typhoon из состава воздушной полиции НАТО. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала ситуацию «находящейся под контролем», высоко оценив действия служб альянса.

