Минобороны РФ ответило на обвинения Литвы

Этот комментарий стал ответом на заявления литовских властей. Ранее издание Delfi сообщило, что два российских военных самолета, предположительно Су-30 и Ил-78, на 18 секунд вошли в воздушное пространство страны в районе города Кибартай. В ответ на инцидент по тревоге были подняты испанские истребители Eurofighter Typhoon из состава воздушной полиции НАТО. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала ситуацию «находящейся под контролем», высоко оценив действия служб альянса.