Трамп передумал посылать войска нацгвардии в Сан-Франциско

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что отменил планы по введению войск нацгвардии в Сан-Франциско в субботу. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Я поговорил с мэром Дэниелом Лури прошлой ночью, и он очень вежливо попросил дать ему шанс изменить ситуацию … В эту субботу мы не будем перебрасывать войска в Сан-Франциско», — говорится в его публикации в Truth Social.
При этом глава Белого дома отметил, что предупредил Лури, что тот, возможно, совершает ошибку, так как федеральное вмешательство позволит быстрее искоренить преступность.
Напомним, ранее сообщалось, что американский суд заблокировал решение администрации Трампа об использовании бойцов Нацгвардии при ночных протестах у здания иммиграционной полиции в Портленде.