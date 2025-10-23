Политолог Дудаков: санкциями Трамп не сможет надавить на Индию и Китай

Политолог, американист Малек Дудаков объяснил, что может означать отмена встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам эксперта, это указывает на то, что давление со стороны «ястребов» по обе стороны Атлантики возымело эффект.
Действительно, встреча в Будапеште была перенесена, но и решение о поставках Украине оружия не принято. В то же время, введение серьезных санкций против России — это попытка надавить на Москву.
— С другой же стороны, Трамп может использовать несработавшие антироссийские санкции как причину, чтобы больше их не вводить, — сказал политолог Газета.ru.
Он уверен, что скорее всего новый санкционный пакет не принесет результата, Россия переориентирует свои торговые потоки.
Тем самым, Дональд Трамп может пытаться усилить свои переговорные позиции. А также, избежать давления «ястребов». К тому же, для главы США сейчас важно ввести санкции против российских энергоресурсов, чтобы надавить на Индию и Китай. При этом единственное, что выиграет Трамп — это уйдет от давления «ястребов».
— Надавить на Индию с Китаем и договориться о выгодных для США сделках, точно так же у него не получится обрушить экономику России, — заключил политолог.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов отметил, что 19-й пакет санкций не удивил.
— Трамп не то, чтобы был противником санкций, но он всегда говорил о том, что в качестве средства наказания более эффективны тарифы, нежели санкции, потому что тарифы ко всему прочему еще и приносят прибыль, — отметил сенатор в беседе с ОТР.
На фоне санкций пошел вниз индекс Мосбиржи, однако выросли котировки — на 3 доллара на российскую нефть марки Urals, что благоприятно сказалось на выручке отечественных компаний, пишет газета Известия.