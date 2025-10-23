Политолог Дудаков: санкциями Трамп не сможет надавить на Индию и Китай

— Трамп не то, чтобы был противником санкций, но он всегда говорил о том, что в качестве средства наказания более эффективны тарифы, нежели санкции, потому что тарифы ко всему прочему еще и приносят прибыль, — отметил сенатор в беседе с ОТР.